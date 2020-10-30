حالة الطقس اليوم الجمعة 30-10-2020 في مصر: انخفاض في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلي سقوط أمطار خفيفة علي أقصي غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم وسيدي براني). حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في سانت كاترين

وعلي جنوب سيناء، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصي الغرب.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 28 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 21 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 45 للعظمى و 25 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.