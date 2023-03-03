حالة الطقس اليوم الجمعة 3-3-2023 في مصر.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 27 درجة، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى بها 25 درجة، والصغرى 13 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و17 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 35 للعظمى، و 14 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 33، والصغرى 14.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 27 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

وتابعت الأرصاد أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الريه الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدره على تحمل الإجهاد الحراري.