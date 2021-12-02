حالة الطقس اليوم الجمعة 3-12-2021 في مصر.. شبورة على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، شبورة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 22، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 14.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

درجات الحرارة

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 12.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و 12 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 23، والصغرى 11.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.