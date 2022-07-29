حالة الطقس اليوم الجمعة 29-7-2022 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فهي حارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 36، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 24.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 35، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 38، والصغرى 22.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 40، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 32 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أمطار غزيرة

هطلت أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية علي كل من دول الإمارات وإيران وسلطنة عمان وقطر والبحرين، مما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة على الرغم من أن هذه الأمطار موسمية ومعتادة صيفا لكنها هذا العام كانت تفوق التوقعات.

وتعتبر هذه من أعنف الحالات التي تتعرض لها الإمارات او أعنفها علي الإطلاق من حيث غزارة الأمطار وكمياتها حيث سقطت 170 مم في 48 ساعة.

وبعد أن هدأت الأمطار علي بعض الدول، من المتوقع أن تصل إلى الكويت والسعودية والعراق أن لم تكن قد أمطرت منها بعض الأماكن بالفعل، وفقا للأرصاد الجوية.