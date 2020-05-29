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حالة الطقس اليوم الجمعة 29-5-2020 في مصر

لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا
دعاء محمود 8:40 ص, الجمعة, 29 مايو 20 8:40 ص, الجمعة, 29 مايو 20

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يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الجمعة، طقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر  مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلي 3 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعه على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 32، والغردقة الصغري 22 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

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بقلم دعاء محمود

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