حالة الطقس اليوم الجمعة 29-4-2022 في مصر.. ارتفاع شديد في الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة الحرارة نهارًا، شبورة، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي الغرب.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة مثيرة للرمال على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 35، والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 37، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 19.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمى، و27 للصغرى، وسوهاج العظمى 42، والصغرى 24.

درجات الحرارة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن سبب 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير.