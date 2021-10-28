لايف

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر.. شبورة وأمطار رعدية

اعتدال في البحرين
دعاء محمود 12:02 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 12:02 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال الدلتا (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط وبورسعيد).

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 24-10-2021 فى مصر

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 22

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. مائل للحرارة وأمطار على القاهرة والإسكندرية

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 16.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الخميس.. ارتفاع في الحرارة وأمطار رعدية

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

«جوميا» تتعاون مع «بهية» للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي

المال - خاص 12:12 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

100 عالم وخبير يطالبون منظمة الصحة العالمية بالحد من أضرار التبغ

المرسي عزت 11:49 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

بريطانيا تزيل آخر 7 دول من قائمة «كورونا» الحمراء

أيمن عزام 10:25 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

قيمة الاشتراك 1000 جنيه.. إعلان موعد الفوج الثاني من «قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان»

مصطفى الجُدي 10:09 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها رسميا إلى «ميتا»

مصطفى الجُدي 8:48 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

منذ بدء الموجة الرابعة.. إصابات كورونا بمصر ترتفع 3 أضعاف في أقل من شهرين

شريف عيسى 7:13 م, الخميس, 28 أكتوبر 21