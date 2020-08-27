حالة الطقس اليوم الجمعة 28-8-2020 في مصر.. مائل للحرارة ورياح نشطة أحيانًا

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس علي جنوب سيناء

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الغربية، أما طقس جنوب سيناء فحار نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح نشطة.

طقس شمال وجنوب البلاد

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد فحارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 21 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 22، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و26 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة في مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 77 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 14 للصغري.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

هل تتعرض مصر للأمطار في فصل الصيف

أوضح الخبراء أنه عند التتبع المناخى لفصل الصيف خلال شهوره والتى تبدأ من شهر 6 وحتى شهر 9، نلاحظ حدوث أمطار على الإسكندرية فى شهر 6 لعام 1986، وفي شهر 7 لعام 1977، كما سقطت الأمطار علي بورسعيد عام 1995 في شهر7، وأيضا على مطروح عام 1972 خلال شهر 8.