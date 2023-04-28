حالة الطقس اليوم الجمعة 28-4-2023 في مصر.. رياح واضطراب بالبحر المتوسط

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وخفيفة على جنوب الوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 26 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 27 درجة، والصغرى 17 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و 22 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 34، والصغرى 19.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 26 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلى أمطار غزيرة على السواحل المصرية.