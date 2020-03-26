حالة الطقس اليوم الجمعة 27-3-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

معتدل نهارًا وشبورة صباحا

وقالت الهيئة إن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

أمطار خفيفة علي السواحل ووسط سيناء

وأضافت أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

كما تشهد جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة.

حار على جنوب الصعيد

وتابعت أن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 الي 2 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلي 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعه، على القاهرة الصغرى 15 والعظمي 24، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمي 21، أما شرم الشيخ الصغري 20 والعظمى 27، والغردقة الصغري 19 والعظمى 28