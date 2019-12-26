حالة الطقس اليوم الجمعة 27ـ 12ـ2019.. مائل للبرودة وأمطار على السواحل الشمالية

حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى مترين ونصف

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم الجمعة، مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلي طقس الجمعة إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، قد تمتد إلي شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحياناً علي السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية وتنشط علي السواحل الشمالية.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.