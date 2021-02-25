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حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 في مصر.. أمطار خفيفة على القاهرة

شديد البرودة ليلا
دعاء محمود 1:48 ص, الجمعة, 26 فبراير 21 1:48 ص, الجمعة, 26 فبراير 21

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 30%.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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الطقس في الصعيد

وأشارت الأرصاد، إلى أن طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10 درجة.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 10  للصغري.

درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

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حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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