حالة الطقس اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر .. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 24 درجة. درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.