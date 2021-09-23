حالة الطقس اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر.. أمطار واضطراب في البحرين

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة على فترات متقطعة، من توقيت 2 إلى 8 صباحا، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وتابعت الارصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30درجة، والمحسوسة 32 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 28والصغرى 23.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 23 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلي 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50 إلى 60 كم/س.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

وسوف يظهر الأختلاف جليا بين الحرارة المعلنة والمحسوسة فالفترة القادمة بشكل كبير نتيجة زيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.