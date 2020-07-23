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حالة الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020.. هدوء في سرعة الرياح

حالة الطقس عل السواحل وجنوب سيناء
دعاء محمود 12:14 ص, الجمعة, 24 يوليو 20 12:14 ص, الجمعة, 24 يوليو 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حار رطب نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا

وأضاف خبراء الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلي استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، مع هدوء في سرعة الرياح وزيادة في نسبة الرطوبة والتي تسمح بتكون الشبورة المائية علي السواحل الشمالية ووسط سيناء ومحافظات الدلتا والقاهرة في الصباح الباكر وتنقشع مع ظهور الشمس.

خريطة منخفض الهند الموسمي

حالة الطقس عل السواحل وجنوب سيناء

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

شديد الحرارة علي شمال وجنوب البلاد

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الطقس شديدة الحرارة
حر

اعتدال في البحرين الأحمر والمتوسط

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

أما شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 34 والصغرى 21 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم الجمعة في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

الرطوبة النسبية في أنحاء مصر

وذكرت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

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بقلم دعاء محمود

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