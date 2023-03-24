حالة الطقس اليوم الجمعة 24-3-2023 في مصر.. أمطار رعدية

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 29 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و17 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 32 للعظمى، و 17 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 29 للعظمى، و16 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 21 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطًا جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.