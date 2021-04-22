حالة الطقس اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 29 درجة عظمى

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، مع أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

فيما تكون حالة الطقس على شمال الصعيد حارة نهارًا، معتدلة ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة. حر

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28 والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

غبار الماس

غبار الماس هو هطول يسقط من سماء صافية على شكل بلورات جليدية صغيرة جداً، وتكون صغيرة غالباً لدرجة أنها تبدو معلقة في الهواء.

ويمكن رصد غبار الماس في المناطق القطبية وجبال الألب والتجوفات القارية، خاصة فى الجو الصافي والهادئ والبارد.

ويتشكل هذا الغبار في درجات حرارة أقل عادة من 10 درجات مئوية في كتلة هوائية سريعة التبرد.

ويتكون غبار الماس عادة من بلورات متطورة بأقطار معتادة تبلغ حوالي 100 ميكرومتر.