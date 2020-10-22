حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020 في مصر.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي الوجه البحري مثيرة للأتربة.

الطقس في القاهرة اليوم

وتشهد القاهرة الكبري سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق في المساء، مع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحياناً علي بعض المناطق من الوجه البحري، البحيرة وكفر الشيخ.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة.

وتسقط الأمطار المتوسطة إلي الغزيرة تكون رعدية علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية).

حالة الطقس ودرجات الحرارة

أما طقس السواحل الشمالية الشرقية فتشهد سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية علي بعض المناطق منها ومدن القناة ودمياط وبورسعيد.

الطقس في سانت كاترين

وعلي جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة علي خليج السوبس، وأمطار متوسطة علي بعض المناطق من شمال ووسط سيناء.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان علي سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 20.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و 22 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 75% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.