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حالة الطقس اليوم الجمعة 22-5-2020 في مصر

مائل للبرودة ليلا
دعاء محمود 9:43 ص, الجمعة, 22 مايو 20 9:43 ص, الجمعة, 22 مايو 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وعلى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا  لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة مع سقوط أمطار خفيفة.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعه على القاهرة، فإن الصغرى 22 والعظمى 37 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، الصغرى 29، والعظمى 40، والغردقة الصغري 27 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 22، والعظمى 33.

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بقلم دعاء محمود

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