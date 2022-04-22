حالة الطقس اليوم الجمعة 22-4-2022 في مصر.. مائل للبرودة ليلًا

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، وأجواء مشمسة، ولطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 14.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 12.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 37، والصغرى 14.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.