حالة الطقس اليوم الجمعة 21-8-2020 في مصر.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

انخفاض الرؤية بسبب الشبورة

وحذرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية صباحا علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية، بسبب تكون الشبورة في الصباح الباكر.

حالة الطقس علي السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة أن طقس جنوب سيناء حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

شديد الحرارة علي جنوب البلاد

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

اضطراب في البحر المتوسط

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

التقزّح أو التلوّن

أوضح خبراء الأرصاد، أن التقزح هو الألوان التي تظهر على السحب وتكون مختلطة أحياناً، وعلى شكل أشرطة موازية تقريباً لهامش السحاب في أحيان أخرى، ويظهر الأخضر والوردي في معظم الأحيان وبتدرجات الباستيل.

وتابع الخبراء أن ألوان التقزح تكون براقة في كثير من الأحيان، وتشبه الألوان المرصودة على صدف اللالئ، وفي حدود حوالي 10 درجات من الشمس، متابعين أن الانحراف يكون هو السبب الرئيسي في التقزح، ويمكن أن يمتد التقزح إلى زوايا تتجاوز 40 درجة من الشمس، وحتى عند هذه المسافة الزاوية، قد تكون الألوان براقة. التقزح

وتغطي ألوان التقزح جزءاً كبيراً من طبقة السُحب هذه، وتُعرف السُحب على أنها ركام أعلى ( عال جداً)، يحازي تقريباً الركام السمحاقي، ونظراً لأن الطبقة واسعة نسبياً، فهي من النوع الطبقي. كما أنها رقيقة وشفافة (الصنف المُشف) وتوجد تموّجات (الصنف المتموّج).

وينشأ التقزح نتيجة تفاعل ضوء الشمس مع جزيئات سُحب صغيرة ذات حجم موحد، وضمن ارتفاع زاوي حوالي 10 درجات من الشمس، فإن الحيود هو السبب الرئيسي للتقزح، وفيما هو أكبر من 10 درجات، يتمثل العامل السائد عادة في تداخل الموجات الضوئية.