حالة الطقس اليوم الجمعة 21/2/2020.. مائل للدفء وشبورة صباحا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون الطقس اليوم الجمعة، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى.

مائل للدفء وشبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري

وأضاف الخبراء أن الطقس علي الوجه البحري، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا.

أمطار خفيفة إلي متوسطة علي السواحل

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

أما طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة ورياح نشطة، بينما يكون الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.

شديد البرودة ليلًا علي شمال الصعيد

وقالت الهيئة إن طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلي 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلي جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.