حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر.. باردة ليلا ونشاط للرياح

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12 للصغري.

درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

أجواء ربيعة بداية من الأسبوع القادم

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من يوم الأحد المقبل.

وتابعت أن ذلك يأتى نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

ليسود طقس معتدل شمالا مائل الحرارة جنوبا، وتبقي درجات الحرارة الصغري منخفضة خلال هذه الفترة.