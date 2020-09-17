حالة الطقس اليوم الجمعة 18-9-2020 في مصر.. حار وأمطار رعدية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، والرياح نشطة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

رياح نشطة

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

شديد الحرارة

وعلي شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، علي الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، والمحسوسة 38 للعظمي، و 26 صغري.

أما الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 34 للعظمي، و 27 للصغري.

وفي شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 29، والمحسوسة 41 عظمي و 33 صغري، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 41 عظمي و 32 صغري.

بينما دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24، والمحسوسة 35 عظمي، و 27 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 35 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمي و 26 صغري.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمي و 28 صغري.

وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 45 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 55 للصغري.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 10 للصغري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ظاهرة العجاج

هي ذرات دقيقة جداً من الشوائب العالقة في الهواء لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة كالأتربة أو الرمال الدقيقة أو الجزيئات الملحية الصلبة، بجانب البحر أو الجزيئات الصلبة الناتجة عن الاحتراق.

ويؤثر العجاج على مدى الرؤية الأفقية تاثيراً ملحوظاً، ولكنه لا يقل عن 1000 متر عادة، أما إذا هبط مدى الرؤية عن 1000 متر، بسبب نفس الظاهرة فتسمى في هذه الحالة عجاج كثيف.

وظاهرة العجاج تشبه إلى حد كبير الشبورة لذلك يمكن الاستعانة في التمييز بينهما بواسطة معرفة مقدار الرطوبة النسبيه للهواء، فإذا كانت قيمة الرطوبة النسبية أكثر من 85% اعتبرت الظاهرة شبورة.