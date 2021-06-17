لايف

حالة الطقس اليوم الجمعة 18-6-2021 في مصر.. ارتفاع في درجات الحرارة

لطيف ليلا
دعاء محمود 12:24 ص, الجمعة, 18 يونيو 21 12:24 ص, الجمعة, 18 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة، معتدلة على الوجه البحرى.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26 درجة للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارًا ورياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 19 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 36 والصغري 23 درجة.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الثلاثاء.. مائل للحرارة ونشاط في حركة الرياح

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

اقرأ أيضا  الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة والعظمى بالقاهرة 33

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

مصدر أمني يوضح حقيقة شروع شخص في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته

أماني عوض 12:34 ص, الجمعة, 18 يونيو 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-6-2021 في مصر

عصام عميرة 12:20 ص, الجمعة, 18 يونيو 21

نجاح التجربة الأولى لنقل مركب خوفو إلى المتحف المصري الكبير

مصطفى الجُدي 11:44 م, الخميس, 17 يونيو 21

تقديم برنامج دراسي بالتعاون بين جامعة النيل والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية

جهاد سالم 6:41 م, الخميس, 17 يونيو 21

وزير التعليم العالي يكرم الجامعة البريطانية لتصدرها تصنيف QS

جهاد سالم 6:31 م, الخميس, 17 يونيو 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة

دعاء محمود 5:45 م, الخميس, 17 يونيو 21