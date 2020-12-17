حالة الطقس اليوم الجمعة 18-12-2020 فى مصر.. تحذير من الشبورة المائية صباحا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية، مطروح، رشيد، بورسعيد، دمياط، العريش، رفح وبلطيم.

الطقس في سانت كاترين

وتشهد جنوب سيناء طقسا دافئا نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في سوهاج

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر.