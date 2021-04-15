حالة الطقس اليوم الجمعة 16-4-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 34 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا فيما تكون حارة على السواحل الغربية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا على الشمال معتدل في الجنوب، والرياح نشطة على مناطق من أقصى غرب البلاد. حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 16، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمي و 22 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 21 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

اعتدال في البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت تنبؤا بشأن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وتشهد حالة الطقس خلال يومى الأحد والإثنين، ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ودرجة الحرارة العظمي (39_41) درجة.

فيما يكون معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغري (22_25)، فيما تشهد البلاد اعتبارًا من الثلاثاء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 08 إلى درجة.