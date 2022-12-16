حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر.. شبورة كثيفة على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواءً دافئة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فدافئة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 24 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23 درجة، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 22، والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، 12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 28 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 26، والصغري 11.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 23 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى متر متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

تأثير الفراشة

“رفرفة جناح فراشة فى الصين قد يساهم فى حدوث فيضانات وأعاصير ورياح قوية فى أبعد الأماكن فى أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا “

هذا تعبير مجازى يوصف الوضع الجديد لأى جسم يعتمد اعتماد حساس جدا على وضعيته الأولى.

وتشير العبارة إلى فكرة أن أجنحة الفراشة قد تحدث تغيرات بسيطة فى الجو يمكنها فى النهاية أن تغير مسار أو تأخر أو تسرع أو حتى تمنع حدوث إعصار فى مكان أخر.

وهذا لا يعنى أن الفراشة تقوم بتوليد الطاقة أو إنشاء الإعصار مباشرة ولكن المقصود من المصطلح أن رفرفة الأجنحة جزء من الظروف البدائية بحيث تؤدى إلى مجموعة ما من الظروف إلى إعصار وأخرى.

فالتغير الطفيف فى الحالة الأولية للنظام يؤدى الى تغير شامل .

رفرفة الفراشة بتمثل تغير بسيط جدا فى النظام التى بدورها بتولد سلسلة من الأحداث تأثيرها كبير جدا فيما بعد.

ومثل ما قال العالم بوانكاريه( poincare ) فرق ١/١٠ من الدرجة اكثر أو أقل ممكن يجعل الأعصار يحدث فى مكان ومكان اخر لا.

لذلك كلما زادت فترة التنبؤات بحالة الطقس قلة دقة التنبؤ .

فى النهاية فكره التغيرات البسيطه التى يستهتر بها الإنسان ولا يأخذها فى اعتباره قد تعمل على تغيرات كبيره وهذه النظرية عامه لا تقتصر على على التنبؤ بالطقس فقط ولكن تشمل معظم نواحي الحياة.