حالة الطقس اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 34 درجة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حارة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 22.

أما شرم الشيخ فالعظمى 34، والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 25. درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32، والصغرى 17.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 37، والصغرى 23.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.