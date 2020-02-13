حالة الطقس اليوم الجمعة 2020-2-14 في مصر

يسود البلاد اليوم الجمعة ، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع ظهور الشبورة صباحًا، وغائم أحياناً، والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية الشرقية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع ظهور الشبورة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب، وعلي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع ظهور الشبورة صباحًا والرياح معتدلة.

مائل للحرارة علي جنوب سيناء والغردقة

أما جنوب سيناء والغردقة، تشهد طقسًا مائل للحرارة نهاراً شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وبالنسبة لشمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.