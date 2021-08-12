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حالة الطقس اليوم الجمعة 13-8-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 40 درجة ورياح نشطة

ارتفاع الأمواج على مطروح والعلمين
دعاء محمود 12:01 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21 12:01 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

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ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتشهد حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس في السواحل           

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن نشاط الرياح يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين.

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26.

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 26 درجة.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة والرطوبة

يحدث هذا في مصر دائما خلال شهري يوليو وأغسطس، ويعتبر شهر أغسطس هو الأعلي رطوبة علي الإطلاق خلال العام حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 90% بالمدن الساحلية أما القاهرة 80%.

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وتزيد هذه النسبة من الاحساس بحرارة الجو كما تأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه، وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعة أكبر.

لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الأحمر الأعلي احساسا بالحرارة خلال العام.

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بقلم دعاء محمود

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