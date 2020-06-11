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حالة الطقس اليوم الجمعة 12-6-2020 في مصر

حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج
دعاء محمود 1:47 ص, الجمعة, 12 يونيو 20 1:47 ص, الجمعة, 12 يونيو 20

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يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا علي مناطق متفرقة غرب البلاد.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع يتراوح من 2 إلي 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 33 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 29، دمنهور العظمى 34 والصغرى 22.

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بقلم دعاء محمود

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