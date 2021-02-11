حالة الطقس اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس فى السواحل

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا أحيانا.

الطقس في سيناء

وتشهد جنوب سيناء، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 11 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج مابين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.