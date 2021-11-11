حالة الطقس اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر.. شبورة كثيفة على الطرق

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس في القاهرة

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 5 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (السلوم، مطروح والضبعة).

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصي جنوب الصعيد.

وتشمل المناطق التى من المتوقع سقوط أمطار بها (حلايب، شلاتين، مرسي علم، أسوان أبو سمبل).

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 26، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 18.

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27، والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و 19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و18 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى، و 17 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 29، والصغرى 17. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.