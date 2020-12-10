حالة الطقس اليوم الجمعة 11-12-2020 في مصر.. ارتفاع طفيف في الحرارة ورياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، دافئة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا شرقا.

الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، كما تشهد بعض المناطق من السلوم، سيوة وسيدي براني نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية وشمالية غربية.

لون السحاب

يعتمد لون السحب على لون الضوء الساقط، نظراً لأن ضوء جميع أطوال الموجات المنبعث من السحب يكون شبه متساوٍ ووجود عجاج بين الراصد والسحاب قد يغيّر ألوان السحاب؛ وهو ما يجعل السحب البعيدة تبدو صفراء أو برتقالية أو حمراء.

وتتأثر ألوان السحب أيضاً بسبب الظواهر الضوئية الخاصة (الظواهر الجوية الضوئية)، وعندما تكون الشمس مرتفعة بقدر كافي من الأفق، يكون لون السحب أو أجزاء السحب التي تنشر أساساً ضوء الشمس أبيضاً أو رمادياً.

وعندما تقترب الشمس من الأفق، قد يتغير لونها من الأصفر إلى الأحمر مروراً بالبرتقالي؛ ويكون للسماء والسحب القريبة من الشمس لون مماثل لها.

وقد تتأثر ألوان السحب أيضاً من زرقة السماء ومن لون السطح الموجود أسفلها، وتختلف ألوان السحب أيضاً باختلاف ارتفاعها وموضعها بالنسبة للراصد والشمس.