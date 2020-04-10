حالة الطقس اليوم الجمعة 10-4-2020 في مصر

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعه، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري.

أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس علي الوجه البحري لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وعلي السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

أما طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

وتشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا لطيفا ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب في البحر الأحمر

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعه، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى21 والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19، أما شرم الشيخ الصغري 19 والعظمى 26