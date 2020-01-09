حالة الطقس اليوم الجمعة 10-1-2020.. أمطار رعدية ورياح

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس اليوم الجمعة، تشهد تساقطا للأمطار الغزيرة والرعدية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وتصل للقاهرة خفيفة إلي متوسطة ومناطق متفرقة من شمال الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاطا للرياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وتزيد من الإحساس بالبرودة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلي شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

