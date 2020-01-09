لايف

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-1-2020.. أمطار رعدية ورياح

حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب
دعاء محمود 12:42 ص, الجمعة, 10 يناير 20 12:42 ص, الجمعة, 10 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس اليوم الجمعة، تشهد تساقطا للأمطار الغزيرة والرعدية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وتصل للقاهرة خفيفة إلي متوسطة ومناطق متفرقة من شمال الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاطا للرياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وتزيد من الإحساس بالبرودة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلي شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

مع توقعات الطقس السيء .. غرفة عمليات بوزارة التنمية المحلية لمواجهة أمطار المحافظات

مصطفى الجُدي 9:18 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

حالة الطقس اليوم الأثنين 23 ديسمبر.. معتدل وسقوط للأمطار على غرب البلاد

دعاء محمود 12:10 ص, الأثنين, 23 ديسمبر 19

حالة الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر.. مائل للدفء وتحذيرات من الشبورة المائية

دعاء محمود 12:17 ص, الأحد, 22 ديسمبر 19

«عدم استقرار وأمطار غزيرة».. الأرصاد تحذر من طقس الأحد

مؤمن عبدالمجيد 4:20 م, الجمعة, 13 ديسمبر 19

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. وسيول على جبال البحر الأحمر

أماني عوض 5:21 م, الأحد, 10 نوفمبر 19

طقس الجمعة .. جو معتدل نهارا وأمطار متفرقة على بعض الأنحاء

محمود خاطر 11:07 ص, الجمعة, 8 نوفمبر 19