حالة الطقس اليوم الجمعة 1-7-2022 في مصر.. حار نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

نسب الرطوبة

ونوّهت الأرصاد الجوية بارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الارتفاع بدرجات الحرارة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36، والصغرى 24.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 39 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.