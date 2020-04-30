حالة الطقس اليوم الجمعة 1-5-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

معتدل وشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

رياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

حار علي جنوب الصعيد معتدل في الشمال

وعلي شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعه، على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15، والعظمى 24.

أما شرم الشيخ الصغرى 21، والعظمى 31، والغردقة الصغرى 20، والعظمى 30، بينما دمنهور الصغرى 15، والعظمى 26.