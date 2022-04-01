تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء حارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك أتربة عالقة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأترية على أقصي غرب البلاد.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 18.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و18 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمى، و18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 16.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الصقيع

من الظواهر الجوية المائية ممكن تعريف الصقيع على أنه انخفاض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو دونها، ويتحول فيها بخارُ الماء من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة.

يتكون الصقيع عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح إلى الصفر المئوي أو أقلّ، وعندما يحدث ذلك يتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.