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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في مصر

مائلة للبرودة ليلا
دعاء محمود 1:33 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 1:33 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الثلاثاء، طقسا مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وعلي السواحل الشمالية تكون حالة الطقس لطيفة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، غائمًا جزئيًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

فيما طقس يكون شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

أما حالة البحر البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، القاهرة العظمى 34 والصغرى 20، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 33 والصغرى 21.

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بقلم دعاء محمود

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