حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في مصر.. مائل للدفء نهارًا

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك أتربة عالقة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية.

وتنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والأترية أحيانًا على السواحل الغربية، مع سقوط أمطار خفيفة أقصى الغرب.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 11.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و09 للصغرى، وعلى محافظة قنا 25 درجة للعظمى، و08 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 26 للعظمى، و08 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 23، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الصقيع

من الظواهر الجوية المائية ممكن تعريف الصقيع على أنه انخفاض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو دونها، ويتحول فيها بخارُ الماء من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة.

يتكون الصقيع عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح إلى الصفر المئوي أو أقلّ، وعندما يحدث ذلك يتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

أما العوامل التى تساعد على تكون الصقيع فهي: 1- اندفاع كتلة هوائية باردة، 2- طبوغرافية الأرض، حيث الأماكن المرتفعة تقل درجة حرارتها و القمم تكون عرضة بشكل كبير إلى الرياح الباردة.

وأيضًا أعماق الوديان تكون عرضة للصقيع؛ لأن الهواء البارد يكون محصورًا حيث ينساب الهواء البارد من الأماكن المرتفعة نتيجة كثافته وينحدر فى الوديان.

3- الرطوبة: -انخفاض نسب الرطوبة فالجو حيث تكون درجة الأشباع أقل من الصفر المئوية، 4- سرعة الرياح: -هدوء الرياح أو سكونها عامل أساسى فى تكون الصقيع حيث يعمل على زيادة تبريد الهواء الملامس للسطح بشكل كبير.

5- السماء الصافية: كلما كانت السماء صافية ساعد ذلك على تسريب الحرارة الأرضية بالأشعاع وازداد تبريد سطح الأرض حيث وجود الغيوم المنخفضة تعمل على حبس الأشعة تحت الحمراء (Infrared Radiation) المنبعثة من الأرض خلال فترة الليل.