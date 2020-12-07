حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8-12-2020 فى مصر: عودة للأجواء الشتوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم، دمياط، العريش، بورسعيد، رفح ومطروح).

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلة للدفء نهارًا، بينما تكون دافئة نهارًا علي السواحل الشرقية، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة والدقهلية).

الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (بني سويف، المنيا والفيوم).

ونوهت الهيئة إلي أنه بداية من اليوم تعود البلاد تحت سيطرة المرتفع الازوري حيث تنخفض درجة الحرارة وتعود حول معدلاتها، وتنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر نتيجة الشبورة المائية كما تستمر فرص سقوط الامطار علي مناطق من شمال الصعيد .

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 75% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.