حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في مصر.. سقوط أمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً معتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 25، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 25، والصغرى 13.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و17 للصغرى، وعلى محافظة قنا 28 درجة للعظمى، 14 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 28 للعظمى، و16 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 27، والصغرى 15.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 25 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 25 للعظمى، و17 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، و17 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهة بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.