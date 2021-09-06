حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في مصر.. اضطراب بالبحر الأحمر ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة معتدلة في الوجه البحري.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح)، على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 30 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

مرتفع جوي علوي

أفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة علي أوروبا الغربية علي غير العادة، ومن المتوقع أن تسجل درجات حرارة أعلي مما حدث في شهر أغسطس وذلك بسبب رياح جنوبية قادمة من المحيط ومرتفع جوي علوي وتستمر لمدة 48 ساعة قادمة.

وعلي عكس المتوقع، سوف تشهد المنطقة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية؛ انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة الصغري؛ كما تقل ساعات سطوع الشمس وتتكون السحب المتوسطة والمنخفضة علي معظم المناطق الشمالية وتعمل علي حجب أشعة الشمس وتلطيف الجو.