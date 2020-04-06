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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-4-2020 في مصر

باردة ليلا
دعاء محمود 12:48 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20 12:48 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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تشهد حالة الطقس البلاد اليوم الثلاثاء، أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس تشهد أمطارا خفيفة علي السواحل الشمالية الغربية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارًا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا لطيفا نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وعلي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس معتدل نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

معتدل على شمال الصعيد حار ف الجنوب

أما حالة الطقس على شمال الصعيد فمعتدل نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد حارا نهارًا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 ونصف إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة  البحر الأحمر  مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 متر والرياح شمالية غربية.

الصغري علي القاهرة 14 درجة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 14والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمي 29 والصغري 21.

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بقلم دعاء محمود

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