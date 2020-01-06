حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-1-2020.. رياح تصل لحد العاصفة علي كافة الأنحاء

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، تشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم تنشط الرياح الجنوبية الغربية فيها علي أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلي 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.