حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في مصر.. أمطار خفيفة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءا حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّ رطب نهارًا، شبورة صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقسا شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 32، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 34، والصغرى 21.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 24.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس في العاصمة

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمي و22 للصغري، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمي و23 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.