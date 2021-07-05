حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في مصر .. ارتفاع في الرطوبة وشبورة خفيفة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواء حارة رطبة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة رطبة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

وترتفع نسبة الرطوبة بالبلاد مما يزيد من درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

اعتدال في البحرين

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

شهر يوليو

النصف الأول من شهر يوليو: ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب ايران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا.

وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

مع بداية النصف الثاني من يوليو: يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال افريقيا.