حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في مصر.. حار على القاهرة وأتربة عالقة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، وأتربة عالقة، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشرقية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الغربية، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للأتربة. حر

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 18، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 13 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 19 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

تقلبات جوية

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد تغيرات سريعة وحادة في حالة الطقس من حيث درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وتابعت الأرصاد أنه سوف يستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية.

وينتهي الأسبوع الجارى بانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية علي شمال البلاد.